Sulle ali della danza per celebrare la libertà

La Giornata internazionale della danza si festeggia anche a Rimini. Un giorno in anticipo, ovvero oggi alle 18 con un flashmob in piazza Cavour. Ad essere celebrata è la libertà. Dunque musica dal vivo con i Fresh Tuna che animeranno il secondo flash mob di danza che è uno dei linguaggi universali di tutti i corpi. Quest’anno il filo rosso che guiderà l’iniziativa è rappresentato dalla parola libertà e l’invito a partecipare è rivolto alle scuole, alle associazioni che promuovono la danza a Rimini e a tutti i cittadini. Il ’Dance Day’ è organizzato grazie le associazioni Movimento Centrale Danza & Teatro, Cambia-Menti Aps e DireUomo-Spazio Ascolto uomini maltrattanti. Queste realtà propongono due appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa Rimini città delle relazioni e all’interno del progetto Genderful - Corpi/Identità, e in collaborazione con Uisp Territoriale Rimini Aps, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio di UPI Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Dal 2016, ogni anno Claudio Gasparotto danzatore e coreografo, direttore artistico della giornata, propone un momento che vuole essere e una forma di poesia, una strategia di comunicazione: “Anche se siamo dentro un tempo turbolento, umanamente, spiritualmente, economicamente – spiega – desideriamo celebrare questa speciale giornata per noi e per la città, perché la danza è l’unico linguaggio che si possa scrivere e parlare, in questo mondo, senza creare conflitti. La libertà è un diritto, ovviamente nel rispetto delle libertà altrui. La danza è un linguaggio artistico universale accessibile a tutti, basta decidere di esplorare la propria natura. Tutti sono danzatori. Un gesto di saggia follia per dire: libertà”. L’iniziativa è promossa dall’International Dance Council dell’Unesco. L’iniziativa è aperta a tutti.