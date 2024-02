Superati i due milioni di turisti

E’ stato un anno da record. Mai a San Marino erano arrivati oltre 2 milioni di turisti. Muro sfondato lo scorso anno con un afflusso turistico di 2.028.579 visitatori (+5,4% rispetto al 2022). "Analizzando l’andamento mensile dei visitatori – si legge sul bollettino dell’Ufficio di statistica relativo all’ultimo trimestre dello scorso anno – si rilevano saldi positivi, rispetto all’anno precedente, nei primi cinque mesi del 2023, valori identici al 2022 per i mesi successivi e infine un nuovo incremento in dicembre".

Il mese con il maggior numero di presenze è stato agosto, seguito da luglio e settembre. Cosa prevedibile con la stagione estiva sempre capace di attrarre il maggior numero di visitatori. Il bolletino fornito dall’Ufficio di statistica fotografa un quadro preciso del turismo verso il Titano. Dall’Italia, ma non solo.

Per quanto riguarda il turismo di sosta, nel 2023 si sono registrati 108.765 arrivi (-0,8% rispetto al 2022) per un totale di 196.250 pernottamenti (-3%), "con una media – si legge – di 1,8 notti trascorse per ogni persona arrivata. I turisti che nel 2023 hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per l’89% dall’Europa, "l’Italia è il paese di provenienza della maggior parte di turisti (54,7% sul totale), seguita da Germania (8%), Paesi Bassi (3,4%) e Francia (2,1%). Tra i paesi extra-europei, la maggior parte degli ospiti registrati nelle strutture, alberghiere e non, della Repubblica proviene dagli Stati Uniti (3,6%)". Fotografia piuttosto dettagliata anche per chi a San Marino ci vive. Al 31 dicembre 2023 la popolazione residente risulta pari a 33.908 unità (di cui 49,5% maschi e 50,5% femmine), rispetto all’anno precedente è aumentata di 96 unità (+0,3%). La popolazione presente, comprendente anche i soggiornanti, ha raggiunto 35.182 unità (+0,2% rispetto a dicembre 2022). Negli ultimi dodici mesi i cittadini sammarinesi sono aumentati di 2 unità e rappresentano l’80,2% della popolazione. "I cittadini italiani, che rappresentano il 15,6% della popolazione, sono aumentati di 37 unità, mentre gli abitanti con cittadinanze diverse da quelle appena elencate (4,2% della popolazione) hanno registrato un incremento di 15 unità". Nel 2023 sono immigrati 381 individui (+31 rispetto all’anno precedente) di cui la maggior parte proviene dall’Italia (279 immigrati) e, in particolare, in 124 provengono dalla provincia di Rimini. Rispetto al totale degli immigrati, 256 hanno la cittadinanza italiana, pari al 67,2%. Gli emigrati sono 198 (+20 rispetto al 2022), 147 hanno scelto l’Italia come destinazione. Gli emigrati con cittadinanza sammarinese sono 51, quelli con cittadinanza italiana sono 58.