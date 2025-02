"Tanti auguri, mitico Pico". Grande festa per i 95 anni del fotografo della dolce vita

Festa di compleanno insieme a un centinaio di amici, ieri, per lo storico fotografo Epimaco (per tutti Pico) Zangheri, già collaboratore del Resto del Carlino, che sabato ha compiuto la bellezza di 95 anni. è stata la sede degli ’Amici della boa bianca’, in piazzale San Martino a ridosso della spiaggia, punto di riferimento per gli audaci nuotatori, soliti a tuffarsi in mare anche d’inverno. L’associazione ha omaggiato Pico, nominandolo socio onorario. Tra i presenti anche storici calciatori come Nanni, Leurini, Mezzini e Berti, i vertici della Riccione Terme, e la mamma di Martina Colombari, Delfina. Con loro c’era anche Giovanna Zangheri, la sorella 90enne di Pico, che si è prestato ai selfie degli amici. Una performance musicale ha riportato alla memoria le migliaia di foto che Zangheri ha scattato nei decenni alle celebrità approdate a Riccione, da Totò a Gina Lollobrigida, da Raffaella Carrà a Mina, da Alberto Sordi ad Adriano Celentano, da Renato Zero a Fiorello passando per Lucio Dalla e Gianni Morandi, soltanto per citarne alcuni. Ma tra gli scatti di cui Pico va più orgoglioso ci sono quelli fatti a Giovanni Paolo II.

Sui social la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha celebrare così il compleanno del decano dei fotografi: "Un riccionese speciale compie 95 anni: Epimaco Zangheri, lo storico fotografo della dolce vita riccionese. Con la sua macchina al collo ha raccontato Riccione in tutte le sue sfumature, ha immortalato i momenti iconici, rendendoli indimenticabili. Ha raccontato la vita quotidiana di questa straordinaria città. Soprattutto grazie a lui, la nostra Riccione ha una memoria visiva che è diventata un patrimonio collettivo".

Nives Concolino