Accompagna un passeggero da Bologna a Rimini, multato tassista abusivo

Rimini, 28 marzo 2024 - Partito da Bologna è arrivato a Rimini per trasportare un passeggero. L'uomo, però, praticava abusivamente l'attività di tassista e per questo è stato sanzionato, gli è stata ritirata la patente e l'auto.

Il tutto è accaduto ieri a Rimini quando la polizia locale ha notato un uomo che posava delle valigie sulla strada e riceveva denaro in cambio, azioni che hanno immediatamente sollevato sospetti. Gli agenti hanno così ricostruito che il tassista abusivo era partito da Bologna ed era arrivato a Rimini per accompagnare un passeggero. L'uomo, però, non era in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere il lavoro di tassista, cosa che ha fatto scattare il sequestro dell'auto, il ritiro della patente e una sanzione di circa tremila euro.

L’intervento della polizia locale si inserisce in un contesto più ampio di azioni mirate a combattere il fenomeno del trasporto abusivo, nel rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica.