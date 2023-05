TeamBota, un weekend in prima linea

Il cuore dei riminesi è grande. Il Team Bòta non si ferma, per unire le forze di Rimini e portare un aiuto a chi ha perso tutto. Lo fa attraverso varie attività nel fine settimana, tutte con un solo obiettivo: dare una mano dove c’è bisogno. Raccolta solidale sabato dalle 8:30 alle 16 presso la sede in via XX Settembre 20 ci sarà la raccolta di beni e di materiali da inviare nelle zone più colpite dalle alluvioni. Nei giorni scorsi sono partiti venti mezzi colmi di beni di prima necessità raccolti nel primo weekend di attività. Generi alimentari, materiale di pulizia delle strade, medicinali per fare fronte all’emergenza. Questo fine settimana quindi si replica. Intervento sul campo: sabato e domenica partiranno i volontari verso i territori alluvionati. L’appuntamento è alle 9 nel parcheggio di via Bramante di Rimini, vicino al Terra e Sole. Tutti attrezzati e automuniti. Più persone ci saranno, più il contributo sarà rilevante per chi ha perso tutto. Running for Romagna: 100km di corsa attraverso la Romagna colpita da questa enorme tragedia. L’obiettivo è uno solo, raccogliere più donazioni possibili da destinare alle organizzazioni che stanno operando nelle zone alluvionate. Sabato ritrovo alle 9.30 all’Arco d’Augusto.