Tecnico qualificato per impresa edile

Un’azienda di Santarcangelo alla ricerca di un tecnico di cantieri edili, che sia in possesso del diploma di geometra oppure della laurea in architettura o in ingegneria edile. Le mansioni a cui verrà adibita la persona assunta riguarderanno la direzione di cantieri, l’elaborazione della documentazione sulla sicurezza, la gestione contabile, i rilievi e il coordinamento delle maestranze. Sono richieste la conoscenza della lingua inglese a livello base e dei programmi Cad, pacchetto Office, Primus a livello discreto. È indispensabile il possesso di patente B e di auto propria. Si richiedono anche competenze acquisite nell’organizzazione del lavoro di squadra. Il contratto sarà a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno spezzato (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18). Annuncio rivolto ad ambosessi. Candidature con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’.