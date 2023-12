Tecnomat assume venditori e tecnici

La Tecnomat, azienda nata nel 2008 con insegna Bricoman e che in Italia conta trenta negozi, ha inaugurato la sua sede a Rimini in via Vittime dell’11 Settembre un anno fa. Il gruppo è specializzato nella vendita di prodotti per la costruzione e la ristrutturazione della casa: edilizia, utensili, idraulica, materiale elettrico e arredi per il bagno. L’azienda sta cercando venditori e anche venditori tecnici. Oltre al diploma di scuola superiore sono richieste capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza, esperienze (anche brevi) in vendita o a contatto con il pubblico, capacità organizzative e ottime doti comunicative. Per quanto riguarda i venditori tecnici sono specializzati nei settori elettricità, piastrelle, falegnameria, ferramenta, idraulica, edilizia, sanitari e vernici. Per queste figure è gradita un’esperienza pratica, ad esempio nel settore cantieristico e in quello dell’impiantistica civile, in piccole medie o imprese di ristrutturazione civile, nel settore della falegnameria e dei serramenti (montaggio e installazione di porte, infissi, basculanti, montaggio e posa parquet, con utilizzo dei principali strumenti di taglio) o esperienza nella vendita di prodotti analoghi all’interno di centri specializzati. Ai candidati che verranno selezionati Tecnomat offre l’inserimento con un contratto a tempo determinato, un clima di lavoro informale in un ambiente che valorizza le diversità, un investimento costante sulla formazione per un miglioramento quotidiano della professionalità di tutti. Come previsto dalla legislazione vigente, la ricerca è rivolta a entrambi i sessi. Per candidarsi alle offerte collegarsi al seguente link sul sito web di Tecnomat: https://lavoro.tecnomat.it/jobs/2514674-venditori-venditrici.