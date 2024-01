Telecamere, più luci e una palestra al Briolini

Parchi videosorvegliati, più illuminati e attrezzati. Il primo parco dove il Comune intende intervenire sarà il Briolini. L’area è al centro di un progetto di riqualificazione e sicurezza, cofinanziato dalla Regione per 96mila euro a fronte di un investimento totale di 120mila euro. La giunta ha approvato il documento di indirizzo della progettazione. Prevista una riqualificazione urbana dell’intera area a partire dalle attrezzature presenti nel parco. Sarà realizzata una palestra – o area fitness – all’aperto adeguatamente illuminata. L’intervento sarà accompagnato da una ridefinizione di piante e aree verdi, rendere maggiormente fruibile il parco. Verrà potenziata l’illuminazione pubblica, "oggi sottodimensionata" come ammettono da Palazzo Garampi. Inoltre sarà installato un impianto di telecamere di videosorveglianza. "Il Briolini è il primo dei parchi della città su cui interverremo nei prossimi mesi, nell’ottica di coniugare la riqualificazione del verde alle politiche di sicurezza urbana – sottolineano gli assessori Juri Magrini (polizia locale) e Mattia Morolli (lavori pubblici) – Stiamo mettendo a punto un progetto triennale per vari parchi della città, che abbiamo intenzione di finanziare attraverso le risorse messe a bando dal ministero dell’Interno, dedicati ai progetti di sicurezza urbana". Il Comune metterà mano anche al parco Cervi: si sta lavorando al masterplan.