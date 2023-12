Thomas e Lisa regalano le luminarie alla città

Natale non è Natale senza luci. Ma le ristrettezze economiche hanno il loro peso, e già lo scorso anno Novafeltria ha dovuto fare i conti con l’austerity e le conseguenti festività al buio. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale era quella di proseguire il trend anche nel 2023, fatta eccezione per il grande albero illuminato che campeggia in piazza V. Emanuele. All’improvviso però tutto il capoluogo si è illuminato a festa, donando al paese un’atmosfera magica. Giochi di luce doppiamente sfavillanti perché sono il dono di una coppia di privati, moglie e marito anche nel lavoro: Thomas Grazia e Lisa Casadei della ditta Giove Adsl di Novafeltria hanno infatti donato le nuove luminarie natalizie che vestono a festa il capoluogo. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che il sindaco Stefano Zanchini e tutta l’Amministrazione Comunale hanno ringraziano pubblicamente la coppia. "È la prima volta che mi capita che un privato paghi le luminarie natalizie nel Comune. – è ancora felicemente stupito l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pandolfi – Nel 2022 abbiamo tirato la cinghia, restando al buio, e pensavamo di fare lo stesso quest’anno. Poi in agosto, dopo un amichevole scambio di battute con Grazia, si è accesa questa idea: ‘Voglio vedere il paese illuminato?’, mi ha detto, ‘paga tu le luminarie, allora’ ho rilanciato scherzosamente e invece Grazia (dal 2016 è anche presidente della Vis Novafeltria calcio, ndr) non si baloccava affatto". Giove Adsl è un Internet Service Provider che opera nel campo delle telecomunicazioni offrendo servizi Internet e telefonia. "Ma il nostro intento non era affatto farci pubblicità, anzi avevamo chiesto di passare sotto silenzio e invece…" si schermisce Lisa Casadei. "Il nostro gesto – nato veramente da un estivo scambio di battute tra mio marito e l’assessore - voleva essere un regalo al paese: illuminare Novafeltria, per la comunità, soprattutto per i bambini, perché Natale è luce e colore". Contenti del risultato? "Molto soddisfatti, i giochi di luce sono bellissimi". Ma quanto vi è costato accendere Novafeltria? "L’importante è il gesto. Un regalo è un regalo". preferisce il silenzio la Casadei. Le luminarie resteranno comunque al Comune.

m. c.