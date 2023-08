Tir contro auto, traffico in tilt in zona Ponte Mellini

Sembrerebbe una mancata precedenza la causa dell’incidente che ieri ha bloccato il traffico per diverso tempo in via Tre settembre a Dogana. La chiamata alla centrale operativa interforze è arrivata intorno alle nove del mattino. Poco dopo lo scontro tra un’auto con targa sammarinese e un mezzo pesante che stava salendo verso San Marino Città, all’altezza di Ponte Mellini. Sul posto gli uomini della Polizia Civile per i rilievi che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’impatto. Ad avere la peggio è stata l’automobile, trascinata per diversi metri dal tir. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza, ma per fortuna i danni più ingenti li ha riportati l’auto e non chi era all’interno della vettura. Per i rilievi, in supporto alla Polizia Civile, che ha anche regolato la viabilità in quel tratto di strada, è arrivata anche una pattuglia della Gendarmeria.