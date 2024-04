Titani contro Sant’Elpidio, gara decisiva Gara decisiva al Multieventi per la Pallacanestro Titano contro Porto Sant’Elpidio, serie sull’1-1. Vincente affronterà Osimo in semifinale playoff C umbro-marchigiana. Bomber Boffini e Fabi in evidenza. Playout emiliano-romagnoli con gli Angels in testa nel girone P3.