Titano in Europa?. Sondaggio per 1.500

Sono oltre 1.500 i sammarinesi che hanno partecipato alla prima ricerca di ampia portata sull’opinione pubblica e la percezione della popolazione rispetto all’Unione Europea, curata dall’università di San Marino, grazie all’attività del Centro di ricerca per le Relazioni internazionali. Fra gli aspetti approfonditi, anche l’orientamento di voto in un eventuale referendum sull’associazione del Titano. L’analisi verrà presentata giovedì alle 20.30 durante un evento pubblico, curato dall’ateneo sammarinese e in programma alla sala Montelupo di Domagnano, nel quale verranno diffusi i risultati. L’indagine ha impegnato l’ateneo per più di un anno e rileva i sentimenti della popolazione sul valore della sovranità nell’integrazione in Europa e la percezione delle quattro libertà oggetto dell’accordo.