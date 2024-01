Titano tra i borghi più belli d’Italia

Il centro storico di San Marino e Rasiglia, frazione di Foligno, sono stati ammessi nell’associazione dei Borghi più belli d’Italia, l’uno come ospite internazionale e l’altro come ospite. Lo ha deciso il consiglio direttivo dell’associazione. Con l’ingresso di San Marino, per la prima volta nella sua storia l’associazione ammette un Paese estero come borgo onorario-ospite internazionale. Ogni anno l’associazione ammette nel circuito alcuni borghi che, pur ricadendo in un Comune con più di 15.000 abitanti (limite massimo che i Comuni devono avere per poter essere certificati dalla stessa associazione, oltre a non avere più di 2000 abitanti nel centro storico), hanno superato tutti i requisiti previsti dalla Carta di Qualità dei Borghi più belli e che quindi vengono ammessi come borgo ospite. Con gli ingressi di San Marino e Rasiglia i borghi- ospite dell’associazione diventano otto.