Torna in edicola ’Vivere Riccione’

Torna con il Resto del Carlino il fascicolo Vivere Riccione. Sabato prossimo in edicola con il quotidiano ci sarà il fascicolo che racconta le storie di Riccione e dei riccionesi. Sarà l’occasione per conoscere le origini del ‘Nome Della Rosa’. Senza scomodare il romanzo di Umberto Eco siamo andati a ritroso nel tempo assieme al bagnino Enrico Della Rosa, il quale ha intrapreso da anni ormai una minuziosa ricerca di fonti storiche per riannodare i fili del passato della propria famiglia. Assieme ad Enrico andremo a capire cosa ha scoperto e cosa lo ha animato in questa ricerca durata anni. Un vero e proprio tuffo nel passato che lo ha portato a viaggiare tra i secoli risalendo al pieno Medioevo, alla ricerca dei Della Rosa che lo hanno preceduto.

Dal ‘nome Della Rosa’ passeremo a una vita da Oscar. Non parliamo della statuina, ma di Oscar Del Bianco (in foto) che ha festeggiato i suoi ottant’anni. Un traguardo da ripercorrere attraverso i successi, le idee e le amicizie di una vita. Rimanendo in tema di compleanno ce n’è anche uno in musica. Le Allegre Note compiono un quarto di secolo. L’esperienza del maestro riccionese Fabio Pecci è nata agli inizi del nuovo millennio. Con il Maestro ripercorreremo 25 anni di emozioni.