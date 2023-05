Torna la ’Sagra del prugnolo’ e raddoppia

Torna la Sagra del prugnolo a Miratoio di Pennabilli e si sdoppia in due giornate. Giunta alla 26esima edizione, la tradizionale festa è organizzata dall’Associazione Nova Comunitas Miratorii e si terrà sabato e domenica. Tutti i residenti si mettono in campo per l’organizzazione della festa. "Questa sagra è un volano per lo sviluppo turistico e culturale e per la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della nostra piccola comunità– dicono gli organizzatori – Invitiamo tutti a venire. Le strade sono libere".

Il prugnolo è tra i funghi più rari e pregiati della Valmarecchia. Nel ‘500 era a disposizione solo di principi e nobili, poi è diventato un prodotto più popolare. La festa parte sabato alle 15, con la gita nel bosco e l’esplorazione di alcune piccole grotte, insieme a una guida geologa (prenotazioni al 349.5008722). Alle 17 conferenza storica su Miratoio, con Enio Renzi, Lorenzo Valenti (Società degli studi storici per il Montefeltro), Simone de Fraja e Marco Renzi. Alle 19 balli popolari con i Doctor Folk. Dalle 19.30 apertura degli stand e dj set. Domenica, via alla giornata con la messa alle 11, alle 12.30 apertura degli stand, e poi giochi a premi, mercatino artigianale e animiazioni per i bimbi. Ospite della festa il mago dell’armonica, Moses Concas, vincitore di Italia’s got talent, musica live con la Emiliano’s band e alla sera lo spettacolo pirotecnico. Ingresso e parcheggio gratuiti.