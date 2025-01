Trapianto di organi, focus sui dati provinciali

Aido regionale, l’associazione italiana donatori organi, ha scelto Riccione per parlare di ‘Donazione e trapianto di organi in provincia di Rimini’ insieme a medici, infermieri, associazioni del dono e autorità. L’incontro pubblico si terrà nella sala del palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini, sabato primo giorno di febbraio alle 10. I relatori ne parleranno assieme a Giovanna e Maurizio, la coppia di cicloamatori ‘Due cuori un tandem’. La coppia riccionese nel 2023 ha percorso con il tandem ‘Intrepido’ 1.500 chilometri portando un messaggio di amore e solidarietà e raccogliendo fondi che Aido ha destinato all’istituzione di tre borse di studio, pronte a essere assegnate durante l’incontro. In provincia di Rimini sono quasi 96mila i cittadini che hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi.