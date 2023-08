Trasporto sociale per anziani e disabili

Un progetto per favorire gli spostamenti di persone (disabili fisici, mentali e sensoriali o anziani) che hanno una mobilità ridotta. Un servizio gratuito che il Comune di Rimini – grazie a un contributo annuo da parte dell’Azienda USL della Romagna pari a 62mila euro – mette a disposizione delle categorie più fragili per lo svolgimento di attività quotidiane o l’effettuazione, ad esempio, di visite mediche, di terapie e altro ancora, in base allo specifico bisogno.