Trattori e incidente per curiosi, la statale 16 si blocca a Rimini

Rimini, 13 febbraio 2024 - Tornano i trattori sulla statale, ma a bloccare la carreggiata in direzione nord della Ss16 ci ha pensato un tamponamento avvenuto all’altezza dei trattori parcheggiati e con i cartelli appesi.

In mattinata il popolo dei trattori è tornato a manifestare a Rimini andando a occupare il fondo incolto a fianco della statale, come accaduto nel giorno precedente.

Manifestazione degli agricoltori con trattori lungo la statale 16 Adriatica

L’adesione è stata inferiore, una cinquantina di mezzi agricoli, rispetto a lunedì quando si erano radunati 150 trattori. Gli stessi organizzatori della protesta avevano annunciato una presenza ridimensionata. In strada si è comunque tenuto un piccolo corteo di mezzi agricoli, una decina in tutto, tra le rotonde con la via Emilia e la rotatoria ‘Valentini’, creando disagi e rallentando il traffico. Ma a bloccare la statale è stato un tamponamento avvenuto sulla statale in direzione nord, all’altezza del terreno dove si sono radunati i trattori con i cartelli di protesta appesi e ben visibili da chi transitava sulla Ss16. L’incidente ha coinvolto una Bmw serie1 e un furgone. Danni limitati ai veicoli, ma una delle due corsie è rimasta impegnata dai mezzi. Sul posto è intervenuto anche il 118. Sulla statale in pochi minuti si sono create lunghe code di veicoli fermi in attesa che le auto venissero rimosse.