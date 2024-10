Tre giovani psicologhe fanno squadra e aprono uno studio in via Bertola

Aria di novità in via Bertola 50, dove domani alle 19 sarà inaugurato un nuovo studio di psicologia. A gestirlo sono tre giovani professioniste che, con entusiasmo e preparazione, si mettono al servizio della comunità riminese. "Siamo convinte che prendersi cura della propria mente sia importante. In un periodo come quello attuale, in cui l’esigenza di supporto psicologico è aumentata trasversalmente nella popolazione, riteniamo che la nostra attività possa essere di aiuto a persone di ogni età", spiega Bianca Baracchi, 27 anni, una delle tre psicologhe. Insieme a lei ci sono Desiree Gianfrini, 29 anni, riminese come la collega, e Aleksandra Chwirot, coetanea di Desiree, di origini polacche. "Ho studiato in Italia e Rimini è diventata la mia casa. Qui ho trovato l’ambiente giusto per mettere radici e far crescere il mio progetto professionale", spiega Aleksandra che, oltre ad essere psicologa, è anche istruttrice di mindfulness. Bianca si è laureata alla Sapienza di Roma e si sta specializzando in Psicoterapia Psicoanalitica, Desiree all’Università Carlo Bo di Urbino e Aleksandra all’Alma Mater di Bologna. Sia Desiree che Aleksandra si stanno specializzando in Psicoterapia cognitivo comportamentale. Inoltre, tutte e tre le professioniste hanno già fatto esperienza sul campo sia in diversi poliambulatori riminesi che in strutture ospedaliere della Romagna.

"Ci siamo rese conto che c’è sempre più bisogno di un supporto psicologico – spiegano – Non è più un tabù come una volta. Vengono da noi adolescenti in crisi con la scuola, giovani coppie che vogliono migliorare il loro rapporto, adulti stressati dal lavoro, genitori alle prese con difficili rapporti con i figli. L’importante è capire che chiedere aiuto non è segno di debolezza". Le tre psicologhe hanno in programma anche incontri gratuiti su temi come l’ansia, la gestione dello stress, i disturbi dell’alimentazione.

Maria Cristina Muccioli