Tris di anniversari in un’unica grande festa

Sant’Agata Feltria riunisce tre feste in una grande celebrazione. Cadono infatti i 300 anni del Teatro Mariani, il 150° dalla morte del grande Maestro Angelo Mariani e i 30 anni dalla presenza di Gassman a teatro. Per celebrare degnamente gli anniversari dei suoi "gioielli", Il Comune insieme Comitato per la Salvaguardia ed il Decoro dei Beni Storici e Culturali e Pro Loco ha messo in piedi un imponente calendario di eventi. La serata più attesa è sabato 2 settembre: alle ore 21 va in scena "Il Teatro Mariani... Trecento anni di musica", concerto verdiano sotto le stelle in piazza Garibaldi (ingresso gratuito), con l’Orchestra da Camera di Rimini (diretta dal M° Stefano Pecci), I Solisti dell’Accademia dell’Arcangelo e il Coro Lirico Città di Rimini "Amintore Galli". Venti musicisti e sessanta elementi del Coro che si esibiranno in un suggestivo palcoscenico naturale con davanti l’elegante Teatro Mariani, alle spalle l’imponente Rocca Fregoso.

m.c.