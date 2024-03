Troppi studenti sui bus: denunciati 4 autisti

Stipati sul pullman come sardine pur di passare una notte in discoteca. La settimana scorsa sono arrivati a Riccione studenti dalla Romagna e dalle Marche per partecipare alla festa dei cento giorni in un locale della collina. La ricorrenza è ormai una tradizione per gli studenti delle scuole superiori, mutuata dal mondo a stelle e strisce oltre oceano. Fatto sta che per tanti adolescenti la notte in pista in discoteca a cento giorni dalla maturità è un appuntamento da non perdere, anche se per arrivare in disco si è costretti a fare il viaggio in piedi. In occasione delle nottate in pista, la polizia locale di Riccione ha organizzato un sistema di controlli specifici per far sì che tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Il primo step era la verifica dei mezzi che arrivavano in città per scaricare centinaia di giovani nel parcheggio del locale. In un caso è sembrato di trovarsi davanti a una scena comica. Quando i vigili hanno chiesto ai ragazzi di scendere da un pullman che può ospitare 52 persone, la fila indiana dei giovani sembrava non finire mai. Quando è sceso l’ultimo ragazzo il conteggio diceva 86, ben al di là della capienza del pullman.

È il caso più grave scoperto dagli agenti della Polizia locale riccionese durante la scorsa settimana, quando i giovani di Romagna e Marche si sono dati appuntamento nei locali della Perla verde per festeggiare. Complessivamente sono stati una trentina gli autobus fermati e ispezionati dagli agenti tra le serate di lunedì 11 marzo, quando a raggiungere la collina sono stati gli studenti degli istituti scolastici marchigiani, e venerdì scorso, quando a fare festa sono stati ragazzi e ragazze delle scuole della provincia riminese e del resto della Romagna.

I controlli degli agenti della municipale non hanno lasciato nulla al caso. I conducenti degli autobus sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della strada sono stati in tutto quattro. In tutti i casi la motivazione era l’eccessivo numero di passeggeri trovati a bordo. Il caso più eclatante, ovvero l’autobus arrivato da Senigallia con 86 studenti e bordo, ben 34 in più rispetto alla capienza massima, non è stato isolato. Agli agenti che effettuavano il controllo in via Caprera gli stessi ragazzi avrebbero segnalato i rischi vissuti durante il viaggio fatto in piedi. I conducenti di autobus sanzionati secondo quanto previsto dal Codice della strada sono stati in tutto quattro. La mano pesante della polizia locale deve avere sortito gli effetti desiderati visto che nei controlli effettuati nell’ultima serata di festa in discoteca, non sono stati trovati pullman con capienze irregolari.

Andrea Oliva