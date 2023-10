"Turismo, numeri anomali: verificheremo"

"Anomalie nel calcolo delle presenze turistiche". Il sindaco e assessore al Turismo di Misano, Fabrizio Piccioni, apre un fronte. I dati dei primi otto mesi dell’anno vedono Misano ultima in provincia con un -6,5% rispetto a un anno fa, e cali significativi delle presenze straniere, quando a Rimini al contrario sono stati gli stranieri a risollevare le sorti della stagione. A Misano il sindaco pone un punto interrogativo sui dati e replica ai consiglieri comunali Pontis e Guagneli che lo avevano attaccato per i risultati turistici. "Resto dell’idea che i dati su arrivi e presenze vadano valutati a fine stagione - dice Piccioni -. Oggi si possono fare solo analisi e valutazioni provvisorie, che vengono ovviamente fatte, rassicuro il consigliere Guagneli, con la sensazione che ci sia qualche anomalia nel calcolo delle presenze. Abbiamo avviato delle verifiche, sulle quali torneremo quando avremo elementi ufficiali". Piccioni rincara la dose. "Chi vive ed opera a Misano ha una sensazione diversa. Gli stessi imprenditori turistici con cui l’amministrazione si relaziona quotidianamente non hanno i toni drammatici che sono strumentalmente usati". Intanto Veronica Pontis, della Lega, incalza. "Se il sindaco ha altri numeri oltre a quelli ufficiali, li mostri. Continua a dare la colpa della situazione ad altri, e non si prende la responsabilità della situazione. Piuttosto spieghi perché ha rinunciato al posto assegnato in Destinazione Romagna, l’ente che si occupa di organizzare le azioni rivolte a far crescere il turismo costiero".

Ma il primo cittadino non si scompone e vuole andare oltre i numeri. "A fine stagione si faranno anche altre valutazioni, perché arrivi e presenze hanno un peso, i fatturati e la redditività delle imprese ne hanno uno più importante. Una domanda turistica più disposta alla spesa stimola un processo di riqualificazione che il Comune ha già avviato con robusti investimenti, gli interventi sono apprezzati e funzionali a migliorare l’offerta turistica, oltre che la vita dei cittadini. Il tema coinvolge pienamente anche le imprese". Infine la stoccata ai consiglieri di opposizione. "È curioso notare il risveglio dal lungo sonno durato per i quasi 5 anni di legislatura. Non condivido per nulla le analisi fatte sulla proposta turistica del nostro Comune che accompagna a grandi eventi di intrattenimento, sportivi e di sistema, serate a portata di famiglia e bambini che sono il segmento presente nel nostro territorio. Inoltre le azioni di promozione turistica e di azione territoriale sono frutto di confronti all’interno della Fondazione turistica che è partecipata dalle principali categorie economiche che rappresentano gli albergatori, i bagnini e gli operatori come il Misano world circuit. Per le associazioni non presenti in questo organismo, mensilmente è attivo un tavolo di confronto".

Andrea Oliva