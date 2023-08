Turista soccorso dopo la caduta

Si infortuna mentre gioca a pallavolo in acqua . Provvidenziale intervento dei marinai di salvataggio a Viserba, che venerdì attorno alle 12.30 hanno portato in salvo una turista polacca di 34 anni. In suo aiuto salvataggio Lorenzo Surico del Dolce Vita Beach Club 13 di Viserba. A lui si sono aggiunti i colleghi Jacopo Manduchi e Mattia Andelmi con il veterano Alberto Pazzaglia Betobahia, insieme a Federico Ara (del bagno 18) . Sul posto l’ambulanza che ha portato in ospedale la turista 34enne.