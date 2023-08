Turista scopre che è una trans: rifiuta di pagare e lei lo rapina

Rimini, 8 agosto 2023 – Conosce una donna in spiaggia, decide di far sesso a pagamento, ma quando sale nel suo appartamento dopo aver contrattato il prezzo scopre che in realtà è una trans. Lui si rifiuta di pagare e viene minacciato da lei con un grosso coltello da cucina puntato addosso. Minuti di terrore quelli vissuti da un giovane turista tedesco in vacanza a Rimini, rapinato da una trans brasiliana di 34 anni arrivata due mesi fa in Italia con un visto turistico. Una disavventura terminata con l’arresto della 34enne.

Tutto inizia giovedì scorso, quando il turista tedesco - che si trova in città in compagnia di amici - conosce sulla spiaggia quella che ai suoi occhi appare essere una splendida ragazza. I due chiacchierano un po’ e alla fine, pattuita la cifra, decidono di incontrarsi due giorni dopo. Sabato il turista si presenta all’appuntamento ma poi, una volta nell’abitazione con lei, ecco arrivare la sorpresa.

Lui si rifiuta di pagare e cerca di andarsene, ma la trans pretende a tutti i costi che il turista tiri fuori 100 euro, come concordato. Al suo ’no’ va in cucina e afferra un grosso coltello brandendolo contro il malcapitato. Lui non può far altro che scucire i soldi, poi scappa in strada, ferma una pattuglia dei carabinieri e chiede loro aiuto. I militari salgono nell’appartamento e trovano il coltello, mentre la trans restituisce i soldi. La 34enne è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata.