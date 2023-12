Tutti pazzi per la Pausini. In cinquemila allo Stadium per uno show ’lunatico’

È stata festa grande ieri all’Rds Stadium di Rimini, scelto da Laura Pausini per incontrare i suoi fan, provenienti da tutto il mondo. Più di 5mila le persone al palasport, che hanno sfidato sciopero dei treni, raffiche di vento e giorni di vero accampamento per raggiungere la loro amata al L(a)unatici day. Tanti, veramente tanti, giunti all’Rds stadium di Rimini per il raduno annuale dei fedelissimi della Pausini. Un raduno che era stato rimandato a causa dell’alluvione di maggio.

Tanti ’astronauti Launatici’ vestiti con tute metalliche e preparate per l’occasione, come una ragazza brasiliana, che ha volato con un volo intercontinentale per vedere la propria beniamina e poterla incontrare. O come ha fatto una coppia di belgi, 1.700 kilometri in auto, pur di stare vicino alla loro eroina. L’atmosfera è quella dell’incontro tra amici, tutti a voler sottolineare che il mondo della Pausini è davvero senza confini la Pausini si ama per osmosi, quindi anche chi non la ama, accompagna il partner a vedere la Pausini. Non è una diva la Pausini, è semplice, parla a raffica. Prima invita una coppia di donne omosessuali sul palco e le fa promettere di sposarsi al più presto, poi canta Davanti a te, a una coppia di uomini che invece di sposarsi lo ha già in programma. Cantante, ma anche paladina dei diritti sociali.

Genuina, spontanea, intrattenitrice vera, ogni tanto improvvisa una canzone, invita sul palco i fan vestiti più strani. Insomma una vera show woman. Spazio anche per la presentazione al pubblico di Roberta Grana, cantante di Santarcangelo, corista della tournée della Pausini che partirà proprio dall’Rds Stadium con le due date dell’8 e del 9 dicembre. Tra una piadina, baci e abbracci con i fan, Laura Pausini si conferma una star capace di farsi amare in modo trasversale e da più generazioni.

Rosalba Corti