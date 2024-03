"Tutto rinviato alla Liberazione"

A Misano il risveglio dall’inverno non cadrà con la Pasqua. Poche gli hotel aperti nel weekend in una realtà, quella di Misano, molto legata ancora alla stagionalità. "Le strutture aperte potrebbero essere una ventina – spiega Massimo Leardini (nella foto), presidente dell’associazione degli albergatori – Forse ce ne sarà qualcuno di più, i conti li vedremo alla fine. Resta comunque un periodo complicato questo per l’apertura degli alberghi. Se non hai una struttura riscaldata non ci sono le condizioni per aprire. Inoltre va tenuto in conto il fatto che il successivo ponte, quello del 25 aprile è molto distante. Mettere in moto la macchina organizzativa di un albergo per un weekend dovendo poi fermarsi per settimane prima del vero via della stagione resta un problema per tante strutture".

A Misano la vera partenza della stagione resta il ponte del 25 aprile. A Pasqua rimarranno aperti solo gli hotel che da anni hanno superato la stagionalità e alcuni altri, magari rinunciando alla cucina per la difficoltà di organizzare il servizio per pochi giorni. "Quella del solo pernottamento è una soluzione che alcune strutture potrebbero adottare per tenere aperto a Pasqua per poi chiudere subito dopo in attesa del ponte successivo, con il 25 aprile e a seguire il primo Maggio". Chi tenterà la sorte potrebbe tuttavia ritrovarsi un buon numero di camere occupate.