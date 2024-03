Ubriachi alla guida, 20 patenti ritirate

Trentadue incidenti stradali rilevati, 20 le patenti rilevate. La sezione Pronto intervento, Ufficio infortunistica stradale e Attività di polizia giudiziaria della Polizia Civile fa un primo bilancio dell’attività svolta nel 2024. Per quel che riguarda gli incidenti rilevati si è in linea con il trend dello scorso anno. Sono 27 le persone segnalate all’autorità giudiziaria per vari titoli di reato, mentre restano costanti i controlli sulla strada per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze vietate e dell’abuso di alcool. Venti le patenti ritirate in poco più di due mesi. In un caso il conducente coinvolto in un sinistro stradale ha fatto registrare un tasso alcoolico ben cinque volte superiore al limite consentito di 0,5 g/l. Si aggiungono 7 patenti ritirate con conseguenti provvedimenti sospensivi adottati dall’Urat per guida pericolosa. Sedici gli interventi per liti, diverbi, persone in stato confusionale, violenza psicologica di cui un tentato suicidio.