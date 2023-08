Ultima proiezione del cineforum al parco della Pace

Ultimo appuntamento per questa stagione estiva con il cinema all’aperto a Cattolica: mercoledì alle ore 21 si terrà la proiezione gratuita del film We Want Sex del regista Nigel Cole. L’evento si terrà al parco della Pace, lato piazza IV novembre. La serata, organizzata in collaborazione con MondoDonna Onlus, che gestisce il Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA di Cattolica, sarà un’opportunità per riflettere sul tema della discriminazione sessuale e della parità di genere in ambito lavorativo e, più in generale, culturale e sociale. Il film, infatti, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta lo sciopero del ’68 di 187 operaie alle macchine da cucire della Ford di Dagenham.