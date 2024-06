"Un albergo al posto dell’Arena 58". La lista di Tonini attacca Piccioni

"I terreni su cui si trova l’Arena 58 sono stati venduti a una società privata". Lo rivela Veronica Pontis, candidata nella lista con Marcello Tonini. "In questa area potranno fare accordi operativi con il Comune e realizzare anche strutture ricettive e residenziale turistico. Il rischio è ritrovarsi un hotel o strutture simili in zona. Ma nell’ultimo consiglio comunale il sindaco Piccioni ammetteva di avere conosciuto la situazione solo dopo il rogito delle aree. Le norme parlano chiaro. Ci ritroveremo un hotel al posto dell’Arena 58? Piccioni deve rispondere". Sul futuro di quest’area e delle zone verdi a mare della ferrovia si sta giocando lo scontro elettorale e Fabrizio Piccioni non si tira indietro. "Basta con le strumentalizzazioni. Secondo il Piano urbanistico generale l’indice di edificabilità è zero. Tuttavia nelle aree a mare resta la possibilità di realizzare accordi operativi con privati per realizzare servizi per turisti. Se venisse proposto un centro benessere per le strutture ricettive, il Comune lo valuterebbe. Se ci fosse un soggetto disposto a costruire un hotel di alto livello nella zona mare la proposta verrà valutata. Ma ciò non significa che spunteranno chissà quanti hotel al posto di aree verdi. Non funziona così. E nell’Arena 58 una struttura simile non ci starebbe nemmeno visti i vincoli esistenti".

Andrea Oliva