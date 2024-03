Un assegno da 70mila euro per la Pediatria

Da Cia Conad (Commercianti Indipendenti Associati) arrivano 70.500 euro per il day hospital pediatrico e oncoematologico dell’ospedale Infermi di Rimini.

Torna anche quest’anno il sostegno di Cia, decisi a supportare un progetto di solidarietà sociale. Ieri il reparto di Oncoematologia Pediatrica ha ricevuto la donazione. I settantamila euro si vanno ad aggiungere ai 137mila donati un anno fa. Denari raccolti con l’iniziativa promossa durante il periodo delle festività natalizie, ‘Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore’. Si trattava di una raccolta di gadget ispirati a divertenti personaggi natalizi, per addobbare e decorare, realizzati con materiali ecosostenibili. La donazione è stata consegnata dal consigliere di amministrazione di Cia-Conad Claudio Pierini, socio imprenditore del Conad Diamante di Cattolica, accompagnato da Alessandro Dall’Acqua e da Marco Monari. Per l’Ausl c’erano la dottoressa Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria, il primario Gianluca Vergine, la dottoressa Roberta Pericoli, responsabile della Oncoematologia pediatrica, e la dottoressa Elisabetta Montesi, direttrice fundraising dell’Ausl. "Esprimo gratitudine per il sostegno che Conad ha scelto di dare, per il terzo anno consecutivo, all’Ospedale di Rimini e in particolare alla Oncoematologia pediatrica per consentire il completamento del day hospital pediatrico. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure”, ha detto il primario di Pediatria Gianluca Vergine.