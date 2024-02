Un convegno sull’invecchiamento

La Società unione mutuo soccorso mette sotto la lente il tema dell’invecchiamento e l’attuale problematica dell’assistenza agli anziani. E lo fa con un convegno che si terrà martedì 5 marzo alle 15 a Villa Manzoni a Dogana, organizzato con il patrocinio della segreteria di Stato per la Sanità in collaborazione con Banca di San Marino. I lavori saranno aperti dal segretario di Stato per la Sanità, Mariella Mularoni. Poi di seguito gli interventi di Raffaele Bruni, Bm&C Società Benefit, presidente di Bsm; Leda Nemer, Organizzazione mondiale della Sanità, Andrea Fabbro, docente Università di Modena e monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. "Il convegno – spiegano dalla Sums – si propone di affrontare i vari aspetti dell’invecchiamento, l’assistenza agli anziani e di tracciare un’agenda per la politica e le istituzioni della sanità sammarinese".