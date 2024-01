Un coordinatore esperto di logistica e magazzino

Un’attività che opera nel settore della metalmeccanica sta cercando un responsabile della logistica. La figura, che coordinerà un gruppo di 5 persone, organizzerà e supervisionerà l’area logistica dell’azienda. In particolare dovrà occuparsi di controllare e ottimizzare il flusso delle merci in entrata e in uscita nel rispetto delle tempistiche, gestire il magazzino dei materiali. Competenze chiave per ricoprire questo ruolo sono un’esperienza di almeno tre anni nel ruolo, conoscenza di tecniche di gestione delle merci e pianificazione, ottima capacità di problem solving, ottima capacità di coordinamento delle risorse assegnate. Annuncio rivolto a candidati ambosessi. Candidature con Spid o Cie sul portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it): cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni.