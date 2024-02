Un day hospital e un nuovo hospice per malati oncologici

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, l’Istituto per la sicurezza sociale ha fornito i dati dell’attività dell’ultimo anno sul Titano. Mettendo sotto i riflettori anche i progetti di sviluppo che verranno messi in campo per incrementare sempre di più i servizi di assistenza ai cittadini sammarinesi vittime di cancro. I dati sammarinesi forniti dal personale di Oncologia, diretta da Mario Nicolini, indicano che nel 2023 i decessi sul Titano imputabili a patologie neoplastiche sono stati 82, in particolar modo dovuti a tumori dell’apparato digerente, seguiti dai tumori dell’apparto respiratorio. Dal punto di vista clinico, i dati dell’attività dell’Oncologia nel 2023 hanno registrato un numero di 1.311 accessi, con 3.208 chemioterapie prescritte o somministrate. I controlli oncologici sono stati 2.628, di cui 181 prime visite. Le cure palliative domiciliari ammontano a 150 accessi e i pazienti seguiti a domicilio sono 61. Nei prosimi mesi è prevista la ristrutturazione del Day Hospital Oncologico, grazie al contributo fondamentale dell’Aslem. In fase di progettazione anche il nuovo Hospice Oncologico, grazie alla donazione dell’Aos.