Un defibrillatore donato al Comune di Montecopiolo

La Croce verde di Novafeltria donerà domani, al Comune di Montecopiolo, un defibrillatore semiautomatico Dae da installare all’esterno del municipio. Dalle 15 l’appuntamento è nella sala consiliare, dove il personale della Croce Verde terrà anche un incontro con la cittadinanza, per formare la popolazione sulle giuste manovre di supporto vitale nell’arresto cardiaco, con l’utilizzo del defibrillatore. Il personale spiegherà anche come riconoscere gli infarti e come affrontarli nel minor tempo possibile. "Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare e educare tutti nell’affrontare un evento improvviso come quello dell’arresto cardiaco – spiega la cooperativa di Novafeltria – e spiegare dove poter dare supporto vitale all’infortunato nell’attesa che arrivino i soccorsi. Raccomandiamo sempre di contattare il 118. È fondamentale conoscere questi temi, soprattutto nelle aree più distanti e disagiate della Valmarecchia, in modo che chiunque possa essere in grado di poter prestare il primo soccorso". Alla fine del corso pubblico, è poi in programma la cerimonia di consegna e l’installazione del defibrillatore.