Un direttore per la Polisportiva

Un nuovo direttore tecnico per le sezioni acquatiche della Polisportiva comunale. Massimiliano Benedetti, classe 1969, è stato incaricato dal presidente della Polisportiva, Michele Nitti, della direzione tecnica di tutte le sezioni. "Si tratta di una figura che mancava a Riccione per il coordinamento delle sezioni agonistiche – spiegano dalla società – e che riveste anche la direzione tecnica della scuola nuoto riccionese, con proposte didattiche innovative". Benedetti è un ex nuotatore, ed ha una lunga esperienza come gestore d’impianti e allenatore. Ha diretto per 14 anni l’impianto di Desenzano del Garda. A Riccione l’obiettivo è creare percorsi didattici che coinvolgano ogni atleta. "In questo modo - spiega Benedetti - sarà possibile innalzare la qualità media di tutte le proposte, possiamo lavorare su ogni atleta, facendone emergere le peculiarità".