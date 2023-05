Un elettromeccanico per la cartiera Ciacci

La cartiera Ciacci di San Marino cerca un manutentore elettrostrumentale da assumere a tempo indeterminato. La persona sarà adibita all’installazione, messa in funzione e mantenimento in efficienza dei componenti elettromeccanici, elettronici e pneumatici dei vari impianti; alle attività di manutenzione e taratura degli strumenti di misura inerenti le principali variabili del processo mediante l’utilizzo di calibratori portatili eo Pc; all’installazione e manutenzione di strumentazione da campo e valvole di regolazione installati sul processo industriale. Si richiede ottima conoscenza schemi elettrici per analisi guasti; uso attrezzature elettrostrumentali; formazione PesPav; esperienza nella mansione in campo industriale, preferibilmente a ciclo continuo. Graditi conoscenza scolastica lingua inglese, attitudine al team work, capacità organizzative e problem solving. Orario di lavoro: dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Registrati con Spid o Cie su ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.