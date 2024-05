Un mare ’Adriatico sull’onda dello sport’

Lo sport è di casa a Rimini con la terza edizione di ’Adriatico, sull’onda dello sport’. La manifestazione organizzata dal Coni è in programma venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno in piazzale Boscovich e sul litorale adiacente con undici differenti specialità sportive in mostra. Cinque federazioni sportive, si metteranno a disposizione consentendo ai curiosi di fare esperienze dirette e gratuite di tante discipline sportive. La due giorni di attività prenderà il via venerdì mattina alle 9 con la presenza di cinquecento giovani delle scuole riminesi che assisteranno al taglio del nastro da parte del presidente del Coni Emilia Romagna Andrea Dondi, alla presenza di personalità politiche e sportive. Sarà l’occasione per conoscere meglio e cimentarsi in numerose discipline dell’acqua come la vela, canoa, motonautica, sci nautico con il SUP e la pesca sportiva, ma anche alcune divertenti attività da praticare sulla spiaggia come beach pallamano, beach rugby, beach bocce, beach tennis, tambeach e ultimate freesbe.

Le novità di quest’anno saranno la presenza dello stand della fondazione Milano-Cortina, in promozione alle Olimpiadi invernali del 2026, ma anche la spettacolare manifestazione di aquiloni sulla spiaggia. Protagoniste della manifestazione anche le forze di polizia con le loro imbarcazioni e veicoli di terra sui quali si potrà salire per capirne le funzionalità. Spazio anche all’amore per la fauna marina con la liberazione in acqua di una tartaruga curata dalla Fondazione Cetacea. Inoltre sabato mattina, dal Bagno 20 fino al piazzale Boscovich, andrà in scena una camminata per arrivare in gruppo ad assistere alla liberazione della tartaruga sulla spiaggia. A tutti i partecipanti sarà garantita l’acqua potabile grazie alla presenza dell’autobotte “La apina solidale” della Fondazione S. Giuseppe di Rimini. Venerdì dalle 15 e sabato mattina dalle 11 lo 1speciale ’Sport day by day’ sul canale 88 e contemporaneamente in streaming e sulla pagina Facebook dell’evento, per seguire in diretta la due giorni sportiva.