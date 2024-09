Un palasport dai resti della palestra distrutta

"Un secondo palazzetto dello sport per la città". Sorgerà sulle ceneri della struttura utilizzata come palestra nel centro sportivo di via Forlimpopoli. Erano i primi giorni del dicembre dello scorso anno quando il maltempo con raffiche di vento molto violente finì per distruggere la copertura della palestra a due passi dallo stadio del nuoto. I danni rilevati alla copertura erano troppo gravi, e la sistemazione di quanto rimesto divenne impossibile. Tutto da rifare, non prima di avere trovato una nuova casa alle società sportive che qui svolgevano i propri allenamenti. A fare le spese di quell’ondata improvvisa di maltempo erano state le società di pattinaggio free style, il baseball e l’atletica. Passata l’emergenza, con la collocazione dei giovani atleti in altre strutture della città, partì da parte del Comune la ricerca dei finanziamenti per ridare un tetto alla struttura all’interno del centro sportivo Italo Nicoletti.

In un primo momento il Comune pensò di collegare la richiesta di finanziamento per la palestra ai fondi chiesti per l’alluvione. Nel dicembre scorso si parlò di 800mila euro che potevano arrivare da Roma. Seguì la richiesta di contributo e "pochi mesi fa ci è giunta la notizia che la nostra domanda è stata accettata – spiega l’assessore allo Sport Simone Imola –. Potremo contare su un milione di euro". Il risultato è superiore alle aspettative, ma inferiore alle intenzioni dell’amministrazione comunale. "Non vogliamo limitarci a realizzare una nuova palestra. Quello che vogliamo creare è una sorta di secondo palazzetto dello sport della città con anche delle tribune per poter accogliere eventi o partite con pubblico. Per questo abbiamo previsto un ulteriore finanziamento di 400mila euro".

Il progetto della nuova struttura è in corso e l’obiettivo dell’assessore è di poter presentare un bando di gara entro la fine dell’anno. In questo modo già nei primi mesi del 2025 potrebbero arrivare mezzi e operai nell’area della vecchia palestra. Ma prima bisognerà attendere l’evolversi del cantiere per l’ampliamento dello stadio del nuoto. Il cantiere della nuova vasca è accanto a quel che rimane della palestra. In febbraio dovranno essere terminati i lavori alle fondazioni della futura piscina da 25 metri e il cantiere di potrà restringere. Allora potranno partire anche i lavori per la futura palestra che ambisce a diventare un piccolo palazzetto per lo sport.

Andrea Oliva