Un parco dalla città al mare. Il Masterplan ora decolla

Un corridoio verde tra la città e il mare. Avanza il progetto di riqualificazione paesaggistica del vasto parco urbano chiamato Ausa o Cervi dai riminesi, che si estende da via Euterpe a piazzale Medaglie d’Oro, che comprende i parchi Giovanni Paolo II, Poderi della Ghirlandetta, Fabbri, Bondi, Cervi, Callas e Renzi. Si tratta di un vero e proprio Masterplan paesaggistico. L’area verde si estende per 283.479 metri quadri e attraversa Rimini occupando l’antico alveo del torrente Ausa. Oggi al porto del torrente c’è un’area verde lineare che collega più parti della città, incluso il centro storico, con il parco del mare. L’Amministrazione ha previsto tre stralci per i lavori. Il primo è quello che comprende l’area di parco urbano tra Via Roma e Piazzale Medaglie D’Oro da completare entro l’estate del 2026. Nuovi alberi e arbusti, nuovi percorsi ciclopednali, nuove aree gioco e punti d aggregazione e nuove luci. Lo sviluppo del Masterplan è stato affidato agli architetti paesaggisti Marialuisa Cipriani, Filippo Piva e Matteo Zamagni, con l’ausilio dei progettisti del concept luci Nevio Cavina e Devis Lombardi. "Sarà un progetto di alto livello -dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Il progetto vuole intervenire su quella che è ha tutti gli effetti una vera cerniera ecologica che collega il mare alla città. Attraverso soluzioni innovative proseguiamo in quel percorso che già abbiamo anticipato con il Parco del Mare, orientando la progettazione alla sostenibilità ambientale".