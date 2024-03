Un viaggio nel jazz con il Nico Menci trio in concerto a Rimini

Nuovo appuntamento a Rimini con Fulgor off, la rassegna che fonde arte, cinema, musica e letteratura, nata dalla collaborazione tra cinema Fulgor, Primo Piano Art Gallery, Rimini Jazz Club. Domani alle 17 in vicolo San Bernardino (angolo via Garibaldi) si terrà il concerto del Nico Menci trio con l’anteprima del nuovo disco della formazione, I Never Knew. Sul palco saliranno Nico Menci al piano, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Enrico Smiderle al batteria. Un nuovo progetto musicale che vedrà i tre musicisti, capitanati da Menci, intraprendere un viaggio tra gli standard jazz americani e le sonorità latin jazz e brasiliane. Il trio prende ispirazione da alcuni grandi interpreti ed autori del jazz e della musica latino americana, tra cui Joao Donato, Red Garland, Ahmad Jamal, per citarne alcuni. Ingresso 18 euro (10 per chi è già iscritto alla rassegna).