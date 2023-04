Una canzone per la Resistenza in cineteca

In occasione della Festa della liberazione, prende il via la nona edizione del ciclo di dialoghi con le autrici Parla con lei. Sapienza contro violenza, a cura del coordinamento donne Rimini. Il primo incontro, domani alle 17 (Cineteca comunale via Gambalunga 27), si apre con la musica. Una canzone per la Resistenza, con Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, Giulia Lazzarini, viola, Elisa Lazzarini, cello.

A seguire, in dialogo con Vera Bessone e Oriana Maroni, Benedetta Tobagi presenta il suo libro La Resistenza delle donne. L’edizione 2023 di ‘Parla con lei. Sapienza contro violenza’ prosegue venerdì alle 17 (Cineteca comunale via Gambalunga 27) con Ileana Montini, in dialogo con Antonella Baccarini, che presenta il suo libro Lidia Menapace. Donna del cambiamento. Lettere 1968-1991.