Una casa per il Riccione Rugby Club

A pochi mesi dall’esordio, il Riccione Rugby Club ha trovato casa. L’assessore allo Sport, Simone Imola ha concesso uno spazio aperto in viale Bergamo, a San Lorenzo, dove poter svolgere l’attività in qualsiasi orario, sull’onda del trend anglosassone che offre campi da gioco di rugby periferici a tesserati, famiglie e simpatizzanti per praticare qualsiasi attività sportiva. "Ora sogniamo di posare una coppia di piccoli pali da rugby, affinché la forte identità di questo sport consolidi di più la passione dei nostri piccoli atleti che ogni settimana si allenano con i nostri educatori – confida Luca Di Dio, presidente di Riccione Rugby Club –. Vorremmo poi diventare soggetto attivo del quartiere e avviare un dialogo con le scuole".

Gli atleti delle categorie Under 06, 08 e 10, nonché Under 12 e 14, vengono accolti nel campo tutti i lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19. In corso la programmazione per la prossima stagione. Esprime orgoglio l’assessore Imola. "Abbiamo trovato questa bella soluzione garantendo spazi ora dotati di nuova illuminazione, quindi più sicuri. Lo sport a Riccione cresce sempre più, dopo lo scherma, questa è la seconda società nata nel nostro mandato".

ni. co.