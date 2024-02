Una galleria d’arte in classe. Opere esposte alle ’Filippini’

La Regina avrà una sua scuola con galleria d’arte. All’istituto secondario di primo grado "E. Filippini", in zona stadio a monte della ferrovia, l’arte entra nelle classi e non solo. Sulle pareti di alcune aule da qualche giorno sono esposte le opere del medico con la passione e il talento per la pittura, Marco Caroli, che ha donato al Comune 6 suoi quadri ispirati alle "Città invisibili" di Italo Calvino. La Sindaca Franca Foronchi e l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini hanno inaugurato l’esposizione entrando in ogni aula e incontrando gli alunni della 2° E, 1° e 2° C e 3° G, insieme con l’artista stesso, la dirigente Chiara Patacchini, la vicaria Silvia Mancini e il docente d’arte Gabriele Caimano. Le altre insegnanti che hanno lavorato nelle classi attraverso i dipinti sono le docenti di lettere Simona Donati e Simona Denicolò. La prima cittadina, a sua volta docente, per un giorno è salita di nuovo in cattedra per una bellissima lezione corale agli alunni che hanno rivolto tante domande e curiosità a Caroli. "Sono quadri davvero molto belli – commenta la sindaca Franca Foronchi – l’autore, oltre a essere un bravissimo medico, ha anche un grande talento per la pittura. Abbiamo accolto con vero piacere il dono che ha voluto farci e abbiamo pensato che la scuola fosse il luogo più adatto per ospitare queste opere". L’artista Caroli: "La mia intenzione era che i miei quadri avessero uno scopo didattico". Arte e scuola unite in un connubio davvero importante, dunque, per alunni, famiglie e docenti.

lu.pi.