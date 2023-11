Una guida sulle trappole del web. Scolari a lezione di internet

"Integrare il tema dell’utilizzo di internet con quello dei diritti dell’infanzia, puntando sul ruolo che un uso corretto del digitale, dal web ai social network, riveste nello sviluppo sano dei più piccoli". È l’obiettivo che si è data l’amministrazione comunale, reso noto in occasione della Giornata Internazionale promossa dalle Nazioni Unite. Note a tutte le opportunità, ma anche i pericoli (cyber bullismo, pornografia ecc.) del web. Nell’occasione l’ufficio cultura e la biblioteca comunale hanno promosso un’iniziativa rivolta alla V A della primaria Carducci. L’incontro, presenti anche il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore alla Scuola Adele Ceccarelli, si inserisce nel progetto sulla cittadinanza attiva e digitale avviato lo scorso anno. "Proprio dalla consapevolezza che l’ambiente digitale stia diventando sempre più importante in molti aspetti della vita dei bambini – spiega il Comune – è nata l’idea di integrare il tema dell’utilizzo del web con quello dei diritti dell’infanzia". Dopo una spiegazione dell’iniziativa, i bambini e le bambine della Carducci sono stati chiamati a produrre – partendo proprio dagli articoli della Dichiarazione dei diritti in internet – un cartellone sul tema da portare poi a scuola. "Una mattinata di approfondimento – concludono gli amministratori – che si inserisce in un percorso più ampio rivolto al mondo didattico di Bellaria Igea Marina, strutturato in laboratori a target scolastico e adolescenziale ed incontri di formazione per insegnanti, in cui vengono approfonditi argomenti chiave quali la cittadinanza digitale, la lotta al cyberbullismo e la sensibilizzazione contro la comunicazione ostile". Il Comune aderisce inoltre a Go Blue, iniziativa promossa da Anci e Unicef Italia.