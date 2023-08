Una luce per chi soffre di alcolismo Famiglie a convegno a Rimini

Una malattia capace di produrre effetti devastanti. Sia sulla persona malata che sui suoi affetti più cari. Familiari e amici di persone affette da alcolismo saranno a Rimini, da venerdì a domenica, e porteranno la loro testimonianza, insieme a medici e terapisti, in occasione del raduno nazionale degli Al-Anon, i gruppi di auto-mutuo aiuto dei familiari di alcolisti. Una tre giorni al Palacongressi in cui condividere esperienze e partecipare a incontri di approfondimento. Per far conoscere cosa accade nei gruppi e per permettere di ascoltare le testimonianze dirette di familiari in particolare mogli, mariti e figli adolescenti di alcolisti e di medici di lunga esperienza sul tema dell’alcolismo, sabato è previsto un evento aperto al pubblico dal titolo " Al-Anon: un mezzo di recupero per familiari e amici di alcolisti". Il programma della mattinata prevede dalle 9,30 interventi, nella sala del Tempio, di Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol e Direttore del Centro Mondiale della Sanità per la ricerca e la promozione della Salute sull’alcol e le problematiche alcol correlate, della psicologa e psicoterapeuta Morena Cagnino, di membri di Al-Anon e Alateen e dell’assessore alle politiche sulla Salute del Comune di Rimini Kristian Gianfreda. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Chiara Cacciani e prevede la possibilità di confrontarsi con il pubblico. "L’alcolista può cambiare quando cambiamo noi": questa la consapevolezza che sta alla base del convegno promosso da Al-Anon, realtà che si è costituita ufficialmente negli Usa nel 1951, ed ora conta circa 25.200 gruppi distribuiti in 115 paesi nel mondo. In Italia opera dal 1976, con circa 300 gruppi

che spesso sono paralleli a quelli dell’associazione A.A. Alcolisti Anonimi, ma assolutamente autonomi da loro.