Una notte da sogno con ‘vista’ Eurovision

Una serata di festa. Non poteva essere altrimenti. Il teatro Nuovo di Dogana, ieri, ha ospitato la finale di ‘Una voce per San Marino’, il festival che premia con la partecipazione al prossimo Eurovision song contest che si terrà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö, in Svezia. Nella tarda serata la proclamazione dell’artista che rappresenterà il Titano alla principale competizione canora internazionale. Il momento più atteso, il culmine di una lunga giornata in cui la macchina organizzativa del festival si è mossa a pieno regime. Nel pomeriggio hanno raggiunto il teatro sia i conduttori, Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, accompagnatia bordo di una 500 biancazzurra dal Segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati, sia i concorrenti alla spicciolata.

La finale della terza edizione di ‘Una voce per San Marino’ è stata presieduta da una giuria d’eccezione composta da Clarissa Martinelli, John Vignola, Steve Lyon, Anna Bischi Graziani, con Celso Valli nel ruolo di presidente di giuria. Per quel che riguarda invece l’ordine di esibizione dei cantanti che sono saliti sul palco del teatro Nuovo di Dogana, dalle 21, ad aprire le danze è stato Pago con Il Protagonista; a seguire Daudia con With You, gli XGiove con Nostalgia, Aimie Atkinson con A Dare for Love, Dez con Freedom, Marcella Bella con Chi siamo davvero, Aaron Sibley con Human, Wlady feat. Corona, Ice Mc and Dj Jad con Questa volta, Loredana Bertè con Pazza, Kida con Invincibile, i Booom! con Dance like this, i Jalisse con Il paradiso è qui, Mate con Big Mama, Masala & Foresta con Paranoia, La Rua con Il governo del cuore, Dana Gillespie con The Last Polar Bear, i Megara con 11:11. Super ospiti della serata sono stati Riccardo Cocciante e il Piccolo Coro dell’Antoniano ‘Mariele Ventre’.

La serata ha visto alternarsi sul palco gli otto artisti emergenti e i nove big. Tanta attesa in particolare per Loredana Bertè, che sul palco sammarinese ha portato il brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo e che ha sciolto la riserva, confermando la sua presenza a ‘Una voce per San Marino’, giovedì scorso. Applausi per lei e per tutti i concorrenti in gara. Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto hanno condotto la serata fino al momento più atteso, quello della proclamazione del vincitore. Il terzo artista che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision song contest, che quest’anno si svolgerà in Svezia, dopo Achille Lauro e i Piqued Jacks. Sempre ieri Al Bano, a San Marino anche per assistere alla finale, è diventato commendatore dell’ordine equestre di Sant’Agata. L’onorificenza gli è stata consegnata dal Segretario Pedini Amati.