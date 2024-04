Una rotonda intitolata a Tina Anselmi

Una rotonda per Tina Anselmi, Ieri pomeriggio si è svolta la cerimonia di intitolazione con cui il Comune di Rimini ha voluto rendere omaggio alla politica e partigiana. La rotatoria è quella di Viserba Monte, all’intersezione tra le vie S. Bizzocchi, S. Martino Riparotta e Achille Grandi. A rappresentare l’amministrazione comunale c’erano la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore alla Toponomastica Francesco Bragagni. Tina Anselmi nacque a Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927. Cresciuta in una famiglia cattolica con un padre socialista, portò orgogliosamente la tessera del partito firmata da Giacomo Matteotti, facendo l’intera trafila nella Gioventù femminile di Azione Cattolica. Durante la guerra, dopo avere assistito all’impiccagione di 31 giovani per mano dei nazisti, scelse di diventare staffetta partigiana con il nome in codice di "Gabriella". Nel dopoguerra divenne una delle figure politiche più importanti in seno alla Democrazia cristiana ricoprendo anche il ruolo di ministro.