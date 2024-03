Uno Sciroppo di teatro per grandi e piccini

Doppio appuntamento oggi con Sciroppo di Teatro. La rassegna alle 16,30 propone il suo ultimo spettacolo al Teatro della Regina di Cattolica e, alla stessa ora, il suo penultimo pomeriggio all’Auditorium della Fiera di Morciano. Sul palcoscenico cattolichino arriva il teatro disegnato con I Bestiolini di Gek Tessaro, noto illustratore e autore di libri per bambini. Collaboratore di diverse case editrici, i suoi libri hanno ottenuto importanti riconoscimenti, tra i quali il Premio Andersen 2010 e il Premio nazionale Nati per leggere 2011. Tratto dall’omonimo libro, scritto e illustrato da Tessaro, I Bestiolini racconta storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. Lo spettacolo è reso brillante dalla tipica ironia dell’artista, che diverte e appassiona, suggerendo anche spunti di riflessione su temi di primo piano come il rispetto per la natura e per chi la abita e l’incontro con le diversità. Un particolare, proprio dall’interesse di Tessaro per il disegnare parlato e il disegno che racconta è nato il teatro disegnato, che durante le performance sfrutta le caratteristiche della lavagna luminosa.

Sempre oggi Sciroppo di teatro fa tappa a Morciano, dove andrà in scena Momo, il dio della burla di Teatro Medico Ipnotico. Al centro del racconto c’è Momo, figlio di Hypnos e della Notte, un dio antico, dio della burla, cacciato dall’Olimpo per aver preso in giro gli dei. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, l’attore, il buffone, il clown e infine ha trovato rifugio nel Teatro dei burattini, dove trascorre i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Con loro Momo evocherà i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana, ossia Ordine, Paura, Magia, Sorpresa, Ozio, Festa e Desiderio.

Nives Concolino