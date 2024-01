‘Vacanze’ politiche per i militanti del Pd

In vacanza a Riccione per partecipare alla scuola di politica del Pd. La scuola di formazione politica del partito è un’idea che è stata approvata dalla segreteria in settimana. Ma Riziero Santi si è già spinto avanti, pensandola come "fiore all’occhiello a livello nazionale. Pensiamo a campus estivi. Ne parleremo anche col partito nazionale, proponendo un pacchetto ‘vacanza formativa a Riccione’". Un passo alla volta. L’obiettivo della scuola è quello di preparare i dirigenti del futuro e non quello di indottrinare le nuove generazioni creando schiere di ‘yesman’.

"La scuola ha lo scopo di impartire le nozioni fondamentali sull’agire politico e sui temi politici e programmatici di attualità, a partire dal territorio. La capacità di analisi critica, di gestione dei conflitti, di ricerca dell’innovazione e, infine, i fondamentali della comunicazione politica". Evidentemente per Santi e il Pd, oggi le cose vanno diversamente. "C’è bisogno di costruire una nuova classe dirigente. Un buon politico non si improvvisa ma si forma. Mentre oggi la formazione è lasciata alla spontaneità individuale e all’iniziativa personale". Il segretario vuole una scuola vera, non qualche ciclo di incontri per far contenti tutti. "Serve una programmazione formativa annuale e triennale. Ogni anno la scuola lancia un Programma formativo al quale ci si iscrive. La programmazione sarà suddivisa in più cicli, ognuno dei quali riferito ad uno specifico argomento: il clima e l’ambiente, il settore sociale e sanitario, il diritto amministrativo, il sistema politico, e così via". Per trovare i denari serviranno: "Volontariato, retta d’iscrizione e campagne di autofinanziamento". Sarà dedicata a Davide Imola "a 10 anni dalla sua prematura scomparsa. Davide è stato un dirigente sindacale, e della sinistra, moderno e attento ai cambiamenti. Un formatore di giovani generazioni di dirigenti nazionali".