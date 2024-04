Valentino Valentini in visita a Bellaria

In tour nel terriotrio per conoscere da vicino le sue eccellenze. Lunedì pomeriggio infatti, a Bellaria Igea Marina, arriva il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini che dalle 15 sarà in Comune.

Quella in programma per il 29 aprile è una visita anche in vista delle prosisme elezioni europee a sostegno della candidata Tassinari. Un passaggio, questo, in una terra che il viceministro conosce bene e alla quale si è affezionato per le vacanze con la famiglia. Valentini, oltre a incontrare realtà del territorio e cittadini, farà visita al primo cittadino di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti. Durante la giornata sarà presente con anche l’onorevole Rosaria Tassinari, candidata per Forza Italia all’Europarlamento per le prossime elezioni dell’ 8 e del 9 giugno.Il viceministro Valentini, accompagnato dal sindaco Giorgetti, farà dunque visita a importanti ditte del territorio come la Metaltecnica della famiglia Baietta e la Sipo della famiglia Ceccarini. L’appuntamento è dalle 15 presso la sede comunale per poi partire, dopo un breve saluto istituzionale, alla scoperta della cirrà. Al termine, attorno le 16.30, Valentini una sosta al Bar K2 in viale Ennio ad Igea Marina per un brindisi, in una zona cittadina al centro di vive attività di rigenerazione e riqualificazione.